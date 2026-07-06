СК: Найденная в тайге палка для ходьбы не принадлежит семье Усольцевых

Напомним, 28 сентября 2025 года супруги Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной и старой собакой пропали во время прогулки, а масштабные поиски начались лишь 1 октября, так как их отсутствие заметили не сразу. Несмотря на то, что активная фаза поисков завершилась 12 октября из-за выпавшего снега, спасатели, полицейские и следователи продолжали выезжать в тайгу при малейшем улучшении погоды. В июне 2026 года поиски были возобновлены в активном режиме, однако посторонних на территорию Белогорья не допустили — там выставили блокпосты.