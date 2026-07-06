СК: Найденная в тайге палка для ходьбы не принадлежит семье Усольцевых

Стали известны результаты генетической экспертизы палки для скандинавской ходьбы, которая была найдена во время поисков Усольцевых на Кутурчинском Белогорье. Исследование этого предмета длилось почти месяц.
«Генетическая экспертиза не подтвердила, что палка может принадлежать кому-то из Усольцевых», — сообщила корреспонденту krsk.aif.ru представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
Ранее следствие заявляло возможность проведения дактилоскопической экспертизы (исследования отпечатков пальцев), но такое исследование сейчас не назначено.
«Нет, ничего больше пока не проводим по палке. Других значимых вещей найдено не было», — уточнила Арбузова.
Напомним, 28 сентября 2025 года супруги Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной и старой собакой пропали во время прогулки, а масштабные поиски начались лишь 1 октября, так как их отсутствие заметили не сразу. Несмотря на то, что активная фаза поисков завершилась 12 октября из-за выпавшего снега, спасатели, полицейские и следователи продолжали выезжать в тайгу при малейшем улучшении погоды. В июне 2026 года поиски были возобновлены в активном режиме, однако посторонних на территорию Белогорья не допустили — там выставили блокпосты.