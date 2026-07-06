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Пассажир «Ласточки» сорвал стоп-кран и устроил скандал в поезде Самара — Тольятти

Экстренная остановка «Ласточки» произошла из-за скандального пассажира 5 июля.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 5 июля, пассажир электропоезда «Ласточка», следовавшего по маршруту Самара — Тольятти, спровоцировал экстренную остановку состава, сорвав стоп-кран. Ситуация переросла в серьезный конфликт. Об этом очевидцы сообщили «КП-Самара».

«Он просто впал в истерику. Кричал, якобы мы виноваты в том, что он опоздает, и материл всех вокруг. Когда подошли работники, он едва не полез в драку», — поделился один из пассажиров.

Как рассказали очевидцы, причиной неадекватного поведения мужчины стала пропущенная им остановка. Пассажир пришел в ярость и во время движения резко дернул за ручку экстренного торможения. Поезд совершил резкую остановку, что создало риск травматизма для стоящих в вагонах пассажиров.

После остановки мужчина начал громко выражать недовольство в адрес проводников и машиниста. Свидетели утверждают, что пассажир перешел на личности и использовал нецензурную лексику, пытаясь заставить сотрудников «немедленно вернуть его на нужную станцию».

Сотрудники поезда пытались успокоить дебошира и разъяснить правила пользования оборудованием, однако агрессивный мужчина продолжал кричать и оскорблять их.