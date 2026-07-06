Мощный пожар на Петровской косе: кадры горящего Дома Ропса

Во время тушения в здании обрушилась крыша, после чего пламя разгорелось еще сильнее. Огонь охватил практически весь двухэтажный дом, над местом происшествия поднимаются густые клубы дыма. Позднее журналист передала, что дом почти полностью рухнул.
Примечательно, что горящее здание — это Дом управляющего Акционерного общества нефтеперегонных заводов «Ропс и К». Его владельца в свое время называли «керосиновым королем» Российской империи. Символично, что историческое место, связанное с нефтяной промышленностью, охватил огонь на фоне продолжающихся обсуждений напряженной ситуации с топливом в стране.
Как ранее сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании поступило в 14:09. Горело неэксплуатируемое двухэтажное здание размером 10 на 10 метров по всей площади. По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним, незадолго до этого петербуржцы заметили густой черный дым в районе Петровского острова. Позже выяснилось, что горит Дом Ропса. Причины пожара устанавливаются.