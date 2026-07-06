В Колпино простились с девочкой, убитой в Ленинградской области

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Прощание с 12-летней девочкой, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили в Ленинградской области, прошло в городе Колпино под Санкт-Петербургом, передает корреспондент РИА Новости.
Прощание состоялось в православном храме, многие принесли цветы, чтобы проводить ребенка в последний путь.
Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ «Захожье-5» в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщил Следственный комитет РФ 3 июля, тело ребенка обнаружили в лесополосе Ленобласти с признаками насильственной смерти.
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга 5 июля арестовал жителя Тосненского района 1984 года рождения Федора Мехнина по обвинению в убийстве несовершеннолетней. Ранее судимый Мехнин был задержан в Гатчинском районе области при попытке скрыться на железнодорожном транспорте.