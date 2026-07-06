В Колпино простились с девочкой, убитой в Ленинградской области

Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ «Захожье-5» в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщил Следственный комитет РФ 3 июля, тело ребенка обнаружили в лесополосе Ленобласти с признаками насильственной смерти.