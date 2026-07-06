3,2 млрд рублей — мошенникам. Какие схемы аферисты используют на Урале

Дропперы — это низовое звено преступной цепочки, также как и курьеры. Это те люди, как правило в возрасте от 14 до 20 лет, которые продают свои банковские карты мошенникам или переводят по их указанию денежные средства на неизвестные счета, оставляя себе минимальный процент в качестве вознаграждения. Зачастую дропперы не знают, каким путем получены проходящие по их карте деньги. То есть, звеном какой именно преступной схемы они являются. Это могут быть деньги, полученные мошенническим путем, от продажи наркотиков и даже предназначенные для финансирования терроризма. Соответственно дропперы должны быть готовы не только к уголовной, но и к гражданско-правовой ответственности.