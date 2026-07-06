3,2 млрд рублей — мошенникам. Какие схемы аферисты используют на Урале

Противодействие преступлениям, совершаемым с использованием цифровых технологий, на сегодняшний день является одним из наиболее актуальных вопросов в сфере деятельности органов внутренних дел РФ. Как и в других регионах нашей страны, на территории Челябинской области фиксируется тенденция к увеличению доли IT-преступлений в общей структуре совершаемых преступлений. В прошлом году ущерб от преступлений данного вида составил 3,2 млрд рублей. За первое полугодие текущего года сумма ущерба составила более 1,2 млрд рублей.
В связи с этим одной из приоритетных задач органов внутренних дел в настоящее время является активное информирование населения о способах совершения мошеннических действий с целью формирования у граждан устойчивого навыка отказа от общения с мошенниками.
Рассмотрим подробнее наиболее распространенные схемы мошенничеств.
Схема 1. Операторы сотовой связи и сотрудники иных организаций.
В настоящее время сложные многокомпонентные атаки в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта гражданина на портале «Госуслуги». Вот наиболее распространенный антирейтинг предлогов, которые используют мошенники для получения кода авторизации.
Злоумышленники могут представляться операторами сотовой связи.
Они звонят жертве и утверждают, что действующий договор заканчивается и его необходимо продлить, иначе номер передадут другому абоненту. Идти никуда не нужно, все можно сделать по телефону, уверяет злоумышленник. Достаточно продиктовать код из смс. Следующий шаг — перейти по ссылке, где нужно ввести еще один код. Таким образом человек не продлевает договор, который на самом деле является бессрочным, а предоставляет данные для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги» и всю информацию о себе, которая хранится на этом ресурсе.
Получив код, злоумышленник входит в личный кабинет «Госуслуг» и меняет пароль, в поле подсказки к контрольному слову пишет номер, по которому нужно позвонить при блокировке аккаунта. Указанный номер телефона является номером мошенников, после звонка по которому как правило используется схема с переводом денежных средств на «безопасный счет».
Таким образом, мошеннические колл-центры рассылают поддельные уведомления о взломе аккаунта, незаконном списании, доставке, подозрительных операциях
Сотрудники полиции напоминают, что вы можете обновить персональные данные, обратившись за услугой лично — в офисе оператора связи или в личном кабинете на его официальном портале, но никак не по ссылке из смс. Нельзя называть коды из смс незнакомым по телефону. При возникновении сомнений необходимо позвонить оператору связи по номеру, который размещен на его официальном сайте. Также мошенники могут представляться курьерами маркетплейсов и служб доставки. «Вам доставка, посылка, нужно подтвердить вашу личность, чтобы мы могли ее передать».
Коммунальные службы: «Мы меняем в вашем подъезде домофон, сколько вам нужно ключей? Отлично, теперь, чтобы привязать ключи к номеру телефона, продиктуйте код».
Медицинские организации: «Вы записаны на прием, но нужно подтвердить, что вы — это вы. Код пришлем по СМС, продиктуйте его».
Почта России: «Вам пришло заказное письмо, авторизуйтесь в нашем чат-боте, чтобы мы могли направить вам трек номер».
Образовательные организации: «Вы не прошли аттестацию и не будете допущены к экзамену, но можно пройти тест на нашем сайте».
Если вы слышите подобные фразы, прекращайте общение. Запомните! Ни одна из организаций не запрашивает коды из смс. Как только вы слышите просьбу сообщить код, вы должны понимать, что с вероятностью 99,9% имеете дело с мошенниками. Прекратите разговор!
В качестве примера можно привести два случая, которые произошли на днях в Южноуральске и Копейске. Под предлогом замены домофона у местных жителей были похищены денежные средства в сумме более 1,2 млн (кредитные) и около 800 тысяч рублей.
Схема 2. Предложения от лжеброкеров.
Обещание легких денег многих привлекает. Злоумышленники связываются с потенциальными инвесторами через социальные сети или звонят им под видом сотрудников известных инвестиционных компаний. Зачастую же сами потерпевшие находят в сети Интернет сомнительную рекламу о высоком заработке путем инвестиций и, как правило, абсолютно не разбираясь в нюансах данного способа зарабатывания денежных средств, связываются по указанным в объявлениях номерам. Предложение заманчивое — нужно лишь открыть «брокерский» счет и инвестировать от 10 000 рублей. Доход — не меньше миллиона.
Для открытия такого счета мошенники требуют установить приложение. Далее программа имитирует якобы рост доходов от инвестиций, в том числе в криптовалюту. Как только у «инвестора» возникает желание вывести деньги со счета — начинаются проблемы. Лжеброкеры говорят, что сделать это сложно. Нужно пополнить счет еще раз на определенную сумму, оплатить «страховку» или ежедневное размещение валюты в «европейской ячейке» либо найти поручителя и даже зарегистрировать его в Минфине России, чтобы можно было «обналичить» средства. В итоге инвестор теряет свои деньги, а заодно и надежду на будущие миллионы.
Вариант этой мошеннической схемы — участие в уникальном инвестиционном онлайн-проекте известного банка. Завлекают потенциальных жертв при помощи писем на электронную почту. Злоумышленники, оформляя сообщение, копируют визуальный стиль финансовой организации и далее для убедительности используют те же корпоративные цвета, логотип и другие элементы. Для участия в «выгодной» кампании предлагается перейти по ссылке из письма. После жертве предложат пройти опрос: указать заработок, предпочитаемый способ хранения средств и контактные данные для связи с представителем организации, а также дадут доступ к специальному приложению. А уже там понадобится ввести данные своей банковской карты — с нее аферисты потом и спишут деньги.
Помните о простых правилах, которые помогут не попасться на удочку инвестиционных мошенников: Проверьте сайт инвестиционной компании или брокера. Обратите внимание на реквизиты и наличие лицензии Банка России.
Откажитесь от услуг компании или ее представителей, если они просят перевести деньги за услуги на карту физического лица (либо через электронный кошелек).
Обязательно заключите договор и запрашивайте отчет об оказании брокерских услуг. Не ведитесь на обещания гарантированного высокого дохода в короткие сроки.
В качестве примера можно привести случай с жительницей Магнитогорска, которая в конце июня откликнулась на рекламу в одном из мессенджеров и вложила в инвестиции свыше 1,2 млн рублей, миллион из которых взяла в кредит. Вывести денежные средства она не смогла и обратилась в полицию.
Схема 3. Ваш родственник попал в ДТП.
Несмотря на то, что этой схеме уже несколько лет, она не теряет своей актуальности, и по-прежнему в зоне риска остаются самые доверчивые граждане — пожилые люди. Схема достаточно проста.
Злоумышленник звонит пенсионеру и представляется внучкой, дочерью, сыном и так далее, после чего неразборчивым голосом сообщает, что попал в аварию. Далее в разговор включается лжесотрудник правоохранительных органов и сообщает, что в связи с ДТП необходимо перечислить или передать через курьера денежные средства. Они нужны для решения вопроса о не привлечении родственника к уголовной ответственности, либо на лечение его самого или другого участника аварии.
Времени на раздумья злоумышленники не дают, и за деньгами курьер приезжает буквально в течение нескольких минут. Находясь в паническом настроении, пожилые люди не всегда сразу звонят своим родственникам. Зачастую это происходит уже после передачи денежных средств, когда потерпевшие пытаются убедиться, что с их родными теперь все в порядке и узнают, что никакой денежной помощи не требовалось.
Сотрудники полиции призывают граждан при подобных сообщениях не поддаваться панике и сразу перезванивать родственникам, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Даже если ваш родственник не берет трубку, необходимо позвонить кому-либо еще из близкого окружения и рассказать о ситуации. Зачастую этого достаточно, чтобы не вовлеченный в панические настроения человек разубедил потерпевшего передавать или переводить свои сбережения.
Схема 4. Обман участников СВО и членов их семей.
Мошенники все чаще обманывают участников СВО и их родственников. Злоумышленники пользуются малой информированностью участников СВО, а также сложной жизненной ситуацией родственников, у которых нет прямой связи с военнослужащим.
Одной из наиболее распространенных схем обмана является «поиск военнослужащих». Мошенники организуют в социальных сетях фейковые группы поиска пропавшего военнослужащего или находят реальные группы, где состоят родственники участников СВО. Злоумышленники предлагают за денежное вознаграждение предоставить родственникам информацию о местонахождении и состоянии здоровья участников СВО, в результате чего родственники теряют денежные средства.
В тех же сообществах мошенники выкладывают вредоносные АРК-файлы, содержащие вирус, проникающий в операционную систему телефона и получающий доступ к различным приложениям, контактам, мессенджерам, в том числе к онлайн-банку и госуслугам. Вирус может перехватывать и отправлять смс, делать рассылку сообщений с просьбами о перечислении денежных средств всем контактам телефонной книги потерпевшего.
Для того, чтобы получить помощь в поиске, следует обратиться в Министерство обороны РФ. Если военный долгое время не выходит на связь, уточнить его статус можно, посетив любой военкомат вне зависимости от места постановки бойца на воинский учет.
Звонки и сообщения от «представителей власти». Мошенники представляются сотрудниками министерства обороны, социальных служб, прокуратуры и сообщают о якобы положенных выплатах, компенсациях или льготах, требуя предоплату или предоставление личных данных.
Также одной из актуальных схем является перевод денег на «безопасный счет». Специфика этой схемы такова, что с военнослужащим связываются злоумышленники и сообщают, что в связи с наложением на военнослужащего дисциплинарного взыскания, с его выплат будут производиться удержания денежных средств. Для большей убедительности мошенники могут прислать поддельную выписку из приказа Департамента финансового обеспечения Минобороны России. После этого военнослужащему предлагается перевести свои денежные средства на безопасный счет, который на самом деле является счетом мошенников. Таким образом, участники СВО теряют свои денежные средства.
По схеме «безопасный счет» часто обманывают и членов семей военнослужащих, получивших выплаты за погибшего родственника. На них мошенники могут выходить случайно, прозвания граждан по методу социальной инженерии, либо намеренно, находя данные о погибших военнослужащих в социальных сетях или иных источниках. Зная, что человек получил большую выплату, мошенники могут говорить о том, что ему не доплатили и положена доплата, но для этого необходимо перечислить имеющиеся деньги на «безопасный счет».
Также членов семей участников СВО могут обманывать по первой схеме «взлома госуслуг», как и любых других граждан. Но в данных случаях суммы ущерба возрастают в разы.
Сбор средств на «помощь фронту». Злоумышленники создают фальшивые фонды и организации, собирающие деньги якобы для нужд военнослужащих, публикуя фейковые отчеты о закупках и распределении помощи.
Предложения «помощи» в оформлении документов, получении выплат, решении юридических вопросов. Мошенники предлагают свои услуги за вознаграждение, обещая быстрый и гарантированный результат, но в итоге не выполняют обязательства или предоставляют некачественные услуги.
Шантаж и вымогательство. Злоумышленники используют украденные или полученные обманным путем личные данные для шантажа и вымогательства денежных средств. Распространение фейковых новостей о гибели или ранении военнослужащего также может использоваться для вымогательства.
«Черные рекрутеры». Так называемые помощники для желающих подписать контракт. Если по каким-то причинам боец не подходит для службы, «черные рекрутеры» помогают ему получить справки, пройти ВВК, так как имеют «своих людей» в отборочных пунктах. При этом банковская карта и документы военнослужащего находятся у рекрутера, который ему помогает. Мошенники не только забирают деньги, но и по своему усмотрению распоряжаются данными и документами. Представители Минобороны обращают внимание, что подписать контракт с уверенностью в своей безопасности можно только лично в пункте отбора.
Меры предосторожности:
Не доверяйте незнакомым людям, представляющимся сотрудниками государственных органов. Проверяйте информацию, перезванивая в официальные учреждения. Не сообщайте свои личные данные, пароли и номера банковских карт. Будьте бдительны при перечислении денежных средств на благотворительные нужды. Проверяйте репутацию и отчетность организации. Внимательно читайте договоры и соглашения, прежде чем их подписывать. Обсуждайте подозрительные ситуации с близкими людьми. Сообщайте о случаях мошенничества в полицию.
Схема 6. Сообщение от работодателя или «фейк босс».
Также одна из самых актуальных угроз сейчас — схема фейк-босс, когда гражданам звонят от имени действующего начальника или бывшего руководителя, либо присылают сообщение в мессенджер, потом переводят на «сотрудника ФСБ», затем просят перевести деньги на «безопасный счет», либо снять их и передать курьеру. Полицейские напоминают о бдительности в подобных ситуациях. Даже если собеседник представляется именем руководителя, не спешите переводить денежные средства. Помните, что никто не имеет полномочий требовать этого от вас. Не поддавайтесь панике. Злоумышленники обычно торопят с перечислением денежных средств и запрещают кому-либо рассказывать о разговоре. Возьмите паузу. Сообщите о подозрительных звонках в банк по официальному номеру. Позвоните на мобильный телефон своему руководителю и обсудите с ним ситуацию.
Схема 7. Дропперство.
Дропперы — это низовое звено преступной цепочки, также как и курьеры. Это те люди, как правило в возрасте от 14 до 20 лет, которые продают свои банковские карты мошенникам или переводят по их указанию денежные средства на неизвестные счета, оставляя себе минимальный процент в качестве вознаграждения. Зачастую дропперы не знают, каким путем получены проходящие по их карте деньги. То есть, звеном какой именно преступной схемы они являются. Это могут быть деньги, полученные мошенническим путем, от продажи наркотиков и даже предназначенные для финансирования терроризма. Соответственно дропперы должны быть готовы не только к уголовной, но и к гражданско-правовой ответственности.
С тех, кто передает свои банковские карты, снимает деньги или выступает курьером по просьбе третьих лиц все чаще взыскивают материальный ущерб, понесенный потерпевшими. В июле прошлого года в России в законную силу вступили изменения в статью 187 уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за неправомерный оборот электронных средств платежа, а именно статья дополнена частями с 3 по 6.
Теперь ответственность за передачу своей банковской карты третьим лицам для осуществления неправомерных операций, осуществления операций посредством своей карты по указанию третьих лиц, приобретение карты для последующей передачи другому лицу предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч и до 1 млн рублей и вплоть до лишения свободы сроком до 6 лет. Закон позволяет возмещать ущерб солидарно, т.е. обвинение в совершении преступления иного лица, например работника мошеннического колл-центра, не исключает возможности взыскания причиненного преступлением материального ущерба с «курьера» или «дропа».
На что обращать внимание подросткам при поиске подработки? Официальный работодатель проводит собеседование с заключением договора. Мошенники высылают ссылку на чат в мессенджере и сразу включают «в работу». Все происходит бесконтактно. Соискатель не знает, кто работодатель. Обещают «легкие деньги», 10−15 тысяч рублей просто, чтобы забрать пакет и передать его кому-либо. Также должны насторожить переводы в криптовалюте.
Официальный работодатель не будет платить зарплату в биткоинах. Если деньги отдают пожилые люди это прямой маркер того, что подросток попал в мошенническую схему. Если уже совершена какая-либо деятельность и возникли подозрения, что это мошенничество, то злоумышленники начинают запугивать уголовным преследованием и насилием.
Схема 8. Мошенничество при покупке товаров.
Покупателей обманывают разными способами. Это может быть бронь за деньги: продавец выставляет товар по выгодной цене. Покупатель звонит и узнает, что желающих много, поэтому соглашается забронировать товар. После перевода денег продавец исчезает. Некоторые продавцы просят за товар предоплату, объясняя, что нужны доказательства того, что вещь точно будет выкуплена. Есть схема с оплатой доставки, когда продавец просит закинуть денег, чтобы покрыть работу курьера. После оплаты злоумышленник пропадает. Довольно часто люди становятся жертвами мошенников, желая купить автомобиль по низкой цене. Злоумышленники просят внести предоплату, залог, оплатить транспортировку из другого города. Некоторые продают авто, которые числятся в угоне, находятся в залоге, зарегистрированы за рубежом.
В подобных случаях цена в несколько раз меньше рыночной должна сразу вызвать подозрение. Также должно насторожить отсутствие подробного описания. Перед покупкой необходимо проверить машину в ГАИ и на проверенной СТО. Встречаются способы мошенничеств, связанные с подменой товара. Покупатель получает товар, оплачивает его, а потом замечает, что он не такой, как указано в описании. Чтобы этого избежать, следует внимательно проверять покупку до оплаты.
Во всех вышеперечисленных случаях сотрудники полиции советуют придерживаться определенных правил: не переводить предоплату; сохранять чеки, переписку и другие данные; не переходить по ссылкам собеседника; не отправлять свои личные документы, поскольку фото паспорта или банковской карты продавцу или покупателю не нужны; проверять баланс в мобильном приложении банка, а не в смс или верить на слово; проверять страницу собеседника в плане давности регистрации, совершенных сделок, отзывов; проверять товар сразу.
К примеру, несколько дней назад в Отдел полиции «Саткинский» обратился местный житель с заявлением о том, что у него мошенническим путем были похищены денежные средства в сумме более 57 000 рублей, которые он перечислил, пытаясь купить электровелосипед.
Общие правила безопасности.
В киберпространстве действует простое правило: чем меньше личной информации вы раскрываете, тем труднее вас обмануть. Даже один невинный ответ может стать началом цепочки мошенничества. Какие данные всегда должны оставаться при вас?
Финансовая информация: номер карты, срок действия, CVC/CVV-код, логины и пароли от интернет-банка, коды из СМС, пуш-уведомления подтверждения.
Персональные документы: паспортные данные, ИНН, СНИЛС, фото документов.
Аутентификационные коды: любые разовые пароли из смс, пуш-коды, QR-коды подтверждения. Никому и ни при каких условиях.
Приватная информация: адрес, номера родственников, маршрут поездки, точное местоположение в режиме реального времени. Особенно — в открытых аккаунтах.
Комбинации данных: имя, дата рождения, номер телефона — уже достаточно для подбора пароля, входа в почту или оформления кредита.
Помните: никто из официальных структур — ни банк, ни Госуслуги, ни полиция — не попросит у вас коды доступа или паспорт по телефону или в чате. Ваши данные — ваша зона ответственности. Бережное отношение к ним — лучший вклад в безопасность вас и ваших близких.