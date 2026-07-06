В Пермском крае завершён поиск заблудившегося в лесу мужчины

Напомним, в июне этого года в Пермском крае заблудившегося грибника всю ночь искали в лесу. 71-летний грибник сумел сам выйти из леса. Женщину, ушедшую за грибами, искали 11 часов. Когда её обнаружили, она не могла идти самостоятельно. Спасатели эвакуировали её на носилках.