В Пермском крае завершён поиск заблудившегося в лесу мужчины

Поиск потерявшегося в лесу мужчины завершён, сообщает Пермская краевая служба спасения.
Утром 5 июля в лесу был найден заблудившийся мужчина. Его здоровью ничего не угрожает. Поиски заняли два дня.
С 4 июля поисково-спасательная группа Пермской краевой службы спасения осматривала лесной массив и лесные дороги. С наступлением ночи поиски приостановились и продолжились 5 июля. Уже утром они успешно завершились.
Напомним, в июне этого года в Пермском крае заблудившегося грибника всю ночь искали в лесу. 71-летний грибник сумел сам выйти из леса. Женщину, ушедшую за грибами, искали 11 часов. Когда её обнаружили, она не могла идти самостоятельно. Спасатели эвакуировали её на носилках.