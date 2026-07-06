Погибшая в Ачинске девочка могла стать жертвой собственной матери

Напомним, Екатерина и её дочь ушли из дома 27 июня. Об исчезновении заявил супруг. Тело ребёнка нашли на железнодорожной насыпи, причина смерти пока не установлена. Камеры видеонаблюдения зафиксировали их в Ачинске, а затем в Красноярске.