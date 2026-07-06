Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погибшая в Ачинске девочка могла стать жертвой собственной матери

Местонахождение женщины устанавливают оперативники.

Названа основная версия гибели пятилетней девочки, которую нашли мёртвой на железнодорожной насыпи в Ачинске. Преступление могла совершить её мать, которая сейчас скрылась. Местонахождение женщины устанавливают оперативники. Об этом krsk.aif.ru сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Напомним, Екатерина и её дочь ушли из дома 27 июня. Об исчезновении заявил супруг. Тело ребёнка нашли на железнодорожной насыпи, причина смерти пока не установлена. Камеры видеонаблюдения зафиксировали их в Ачинске, а затем в Красноярске.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Поиски матери продолжаются.

Ранее мы сообщали, что мать погибшей в Ачинске девочки объявлена в федеральный розыск.