Погибшая в Ачинске девочка могла стать жертвой собственной матери

Названа основная версия гибели пятилетней девочки, которую нашли мёртвой на железнодорожной насыпи в Ачинске. Преступление могла совершить её мать, которая сейчас скрылась. Местонахождение женщины устанавливают оперативники. Об этом krsk.aif.ru сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Напомним, Екатерина и её дочь ушли из дома 27 июня. Об исчезновении заявил супруг. Тело ребёнка нашли на железнодорожной насыпи, причина смерти пока не установлена. Камеры видеонаблюдения зафиксировали их в Ачинске, а затем в Красноярске.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Поиски матери продолжаются.
Ранее мы сообщали, что мать погибшей в Ачинске девочки объявлена в федеральный розыск.