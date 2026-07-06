На Эльбрусе на высоте более 5000 м погиб альпинист

По данным ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, информация о гибели альпиниста на высоте 5500 метров поступила от очевидцев 6 июля 2026 года в 13:10. В МЧС уточнили, что сейчас канатные дороги на горе отключены в связи с профилактическими работами. Выезд спасателей для эвакуации тела планируется в вечернее время, сразу после включения подъемников.