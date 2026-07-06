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На Эльбрусе на высоте более 5000 м погиб альпинист

На горе Эльбрус во время восхождения погиб альпинист. Спасательная операция начнется вечером, после возобновления работы канатных дорог. Личность погибшего и обстоятельства трагедии в данный момент устанавливаются.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии, информация о гибели альпиниста на высоте 5500 метров поступила от очевидцев 6 июля 2026 года в 13:10. В МЧС уточнили, что сейчас канатные дороги на горе отключены в связи с профилактическими работами. Выезд спасателей для эвакуации тела планируется в вечернее время, сразу после включения подъемников.

В пресс-службе СУ СК России по Кабардино-Балкарии сообщили, что по факту произошедшего уже начата доследственная проверка. По данным ведомства, мужчина совершал восхождение в составе группы из десяти человек, когда на высоте 5500 метров ему внезапно стало плохо, после чего он скоропостижно скончался.

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