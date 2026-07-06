В Туве после нападения на частный дом из-за гадалки завели уголовное дело

Напомним, что вечером 1 июля две 12-летние подруги вышли из домов на улицах Буренская и Листвянка погулять. С тех пор о них ничего не известно. По предварительной версии МВД, подруги могли находиться на берегу Енисея в районе дома на Колхозной (здесь нашли телефоны подруг).