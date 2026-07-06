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В Туве после нападения на частный дом из-за гадалки завели уголовное дело

Следователем заведено уголовное дело по факту хулиганских действий в Кызыле.

Источник: Комсомольская правда

В Кызыле завели уголовное дело после попытки ночного штурма частного дома из-за «ясновидящей» и пропавших школьниц. В Следственном комитете по Республике Тыва уточнили, что толпа бросала камни в коттедж и повредила окна.

Напомним, что вечером 1 июля две 12-летние подруги вышли из домов на улицах Буренская и Листвянка погулять. С тех пор о них ничего не известно. По предварительной версии МВД, подруги могли находиться на берегу Енисея в районе дома на Колхозной (здесь нашли телефоны подруг).

В поисках детей участвуют сотни людей, в том числе неравнодушные жители. В ночь на 6 июля эти мероприятия чуть не закончились погромом по наводке «ясновидящей»: женщина убедила людей, что в одном из домов города удерживают детей.

Народный гнев удалось погасить сотрудникам правоохранительных органов. Однако, как сообщили в СК, часть участников противоправных действий не выполнили требования сотрудников полиции и оказали сопротивление.

Следователи завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Нарушителей ищут.