Три теплохода столкнулись на Волге под Нижним Новгородом

В Нижегородской области в Городце на Волге столкнулись три теплохода, по факту чего начата проверка, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, инцидент произошел еще накануне днем. Пост прокуратуры сопровождает снимок с места происшествия.
Теплоход «Мидволга-2» при постановке на рейд вблизи города столкнулся с теплоходами «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6». Суда получили вмятины на корпусах.
Пострадавших в результате ЧП нет. Разлива нефтепродуктов не произошло.
Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку и выясняет, по какой причине произошло столкновение. По результатам проверки будет принято решение, нужно ли применять какие-либо меры реагирования.