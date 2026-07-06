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Три теплохода столкнулись на Волге под Нижним Новгородом

В Нижегородской области в Городце на Волге столкнулись три теплохода, по факту чего начата проверка, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

В Нижегородской области в Городце на Волге столкнулись три теплохода, по факту чего начата проверка, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел еще накануне днем. Пост прокуратуры сопровождает снимок с места происшествия.

Теплоход «Мидволга-2» при постановке на рейд вблизи города столкнулся с теплоходами «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6». Суда получили вмятины на корпусах.

Пострадавших в результате ЧП нет. Разлива нефтепродуктов не произошло.

Нижегородская транспортная прокуратура начала проверку и выясняет, по какой причине произошло столкновение. По результатам проверки будет принято решение, нужно ли применять какие-либо меры реагирования.