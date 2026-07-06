Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция расследует мошенничество с QR‑кодом при аренде квартиры в Сарове

Пострадавшей оказалась местная жительница, совершившая два денежных перевода.

В Сарове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием QR‑кода, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области. По данным следствия, местная жительница ответила на объявление об аренде жилья и связалась с неизвестным, представившимся сотрудником популярного сервиса по аренде квартир. Злоумышленник потребовал предоплату и прислал QR‑код для оплаты. Женщина совершила два перевода общей суммой более 50 тысяч рублей; после этого связь с «менеджером» прекратилась.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, причинившее значительный вред). Личности подозреваемых устанавливаются, ведётся расследование.

Полиция напоминает: не переводите деньги незнакомцам, даже если они называют себя сотрудниками известных сервисов; проверяйте информацию на официальных сайтах и по горячим линиям, а при подозрениях немедленно обращайтесь в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что мошенники дважды обманули жительницу Дзержинска.