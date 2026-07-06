Полиция расследует мошенничество с QR‑кодом при аренде квартиры в Сарове

В Сарове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием QR‑кода, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области. По данным следствия, местная жительница ответила на объявление об аренде жилья и связалась с неизвестным, представившимся сотрудником популярного сервиса по аренде квартир. Злоумышленник потребовал предоплату и прислал QR‑код для оплаты. Женщина совершила два перевода общей суммой более 50 тысяч рублей; после этого связь с «менеджером» прекратилась.