Полиция расследует мошенничество с QR‑кодом при аренде квартиры в Сарове

В Сарове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием QR‑кода, сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области. По данным следствия, местная жительница ответила на объявление об аренде жилья и связалась с неизвестным, представившимся сотрудником популярного сервиса по аренде квартир. Злоумышленник потребовал предоплату и прислал QR‑код для оплаты. Женщина совершила два перевода общей суммой более 50 тысяч рублей; после этого связь с «менеджером» прекратилась.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, причинившее значительный вред). Личности подозреваемых устанавливаются, ведётся расследование.
Полиция напоминает: не переводите деньги незнакомцам, даже если они называют себя сотрудниками известных сервисов; проверяйте информацию на официальных сайтах и по горячим линиям, а при подозрениях немедленно обращайтесь в правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что мошенники дважды обманули жительницу Дзержинска.