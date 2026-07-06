Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, есть пострадавшие

В Белгородском округе дрон вооруженных сил Украины совершил атаку на общественный транспорт. В результате инцидента на участке автодороги Никольское — Таврово ранения различной степени тяжести получили шесть человек, включая двоих детей. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.