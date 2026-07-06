Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, есть пострадавшие

В Белгородском округе дрон вооруженных сил Украины совершил атаку на общественный транспорт. В результате инцидента на участке автодороги Никольское — Таврово ранения различной степени тяжести получили шесть человек, включая двоих детей. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
По данным главы региона, двое несовершеннолетних были экстренно госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Состояние годовалой девочки медики оценивают как тяжелое: у ребенка диагностированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, головы, шеи и грудной клетки. 10-летний мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Трое взрослых доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще одна женщина после осмотра бригадой скорой помощи от госпитализации отказалась, ей была оказана помощь на месте.
В результате атаки беспилотника транспортное средство получило повреждения.