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Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, есть пострадавшие

Дрон ВСУ атаковал общественный транспорт на участке автодороги Никольское — Таврово. Шесть человек получили ранения, среди них годовалая девочка и 10-летний мальчик. По данным врио губернатора, дети госпитализированы в областную больницу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Белгородском округе дрон вооруженных сил Украины совершил атаку на общественный транспорт. В результате инцидента на участке автодороги Никольское — Таврово ранения различной степени тяжести получили шесть человек, включая двоих детей. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

По данным главы региона, двое несовершеннолетних были экстренно госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Состояние годовалой девочки медики оценивают как тяжелое: у ребенка диагностированы множественные непроникающие осколочные ранения лица, головы, шеи и грудной клетки. 10-летний мальчик получил минно-взрывную травму и акубаротравму. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Трое взрослых доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще одна женщина после осмотра бригадой скорой помощи от госпитализации отказалась, ей была оказана помощь на месте.

В результате атаки беспилотника транспортное средство получило повреждения.

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