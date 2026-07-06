За неделю в Ростовской области в ДТП погибли 7 человек

По данным Госавтоинспекции Ростовской области, в период с 1 по 4 июля в регионе произошло несколько серьезных ДТП с погибшими и пострадавшими. В большинстве случаев причины аварий — выезд на встречную полосу и превышение скорости. В числе погибших — двое несовершеннолетних, сообщает газета «Рассвет».
На 33-м километре трассы «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» в Багаевском районе водитель фургона не справился с управлением и столкнулся легковым автомобилем. От удара машину отбросило на другой автомобиль, который врезался в следующий. Пассажир 1959 года рождения погиб, еще двое участников аварии госпитализированы.
В тот же день на трассе «Белая Калитва — станица Тацинская» автомобиль под управлением водителя 2003 года рождения выехал на встречную полосу и опрокинулся. Водитель и его пассажир 1998 года рождения скончались на месте. Предварительная причина — превышение скорости.
На 1053-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили. Другой водитель, двигавшийся с превышением скорости, не успел объехать остановившиеся машины и врезался в них. Мужчина 1980 года рождения погиб на месте.
На трассе «Новочеркасск — Каменоломни» также произошло лобовое столкновение с грузовой машиной. Водитель легковушки 1998 года рождения погиб. Причина выезда на встречную полосу устанавливается.
В Ростове-на-Дону на улице Левобережная водитель при повороте направо не пропустил мотоцикл. Водитель мотоцикла 1987 года рождения и его пассажир 1990 года рождения получили тяжелые травмы и скончались в больнице.
На трассе Р-280 «Новороссия» водитель при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу другому автомобилю. Водитель 1966 года рождения и его пассажир 1967 года рождения госпитализированы.
На 12-м километре трассы «Новошахтинск — Гуково» 17-летний водитель мотоцикла не уступил дорогу автомобилю при повороте. Юноша и его пассажир-ровесник госпитализированы.
В селе Новобатайск Кагальницкого района 15-летний подросток на скутере не справился с управлением и упал. С травмами его доставили в больницу.
На 996-м километре трассы М-4 «Дон» инспекторы ДПС оказали помощь рейсовому автобусу «Чебоксары — Новороссийск» с 51 пассажиром, остановившемуся из-за технической неисправности. Автобус сопроводили в безопасное место.