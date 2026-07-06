За неделю в Ростовской области в ДТП погибли 7 человек

В тот же день на трассе «Белая Калитва — станица Тацинская» автомобиль под управлением водителя 2003 года рождения выехал на встречную полосу и опрокинулся. Водитель и его пассажир 1998 года рождения скончались на месте. Предварительная причина — превышение скорости.