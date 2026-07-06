Мужчина утонул в пруду в Елабужском районе Татарстана

Спасатели извлекли тело погибшего из пруда, оно находилось на пятиметровой глубине в 15 метрах от берега. В МЧС уточнили, что мужчина купался в не оборудованном для этой цели месте. Во время поисковых работ были задействованы 7 человек и 5 единиц техники.