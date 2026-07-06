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Мужчина утонул в пруду в Елабужском районе Татарстана

52-летний мужчина утонул, купаясь в пруду в Елабужском районе. Трагедия произошла в селе Атиаз, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Спасатели извлекли тело погибшего из пруда, оно находилось на пятиметровой глубине в 15 метрах от берега. В МЧС уточнили, что мужчина купался в не оборудованном для этой цели месте. Во время поисковых работ были задействованы 7 человек и 5 единиц техники.

Ранее «Татар-информ» сообщал о гибели девушки в Высокогорском районе Татарстана. Она утонула в озере, купаясь в необорудованном месте.

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