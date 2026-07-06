Мужчина утонул в пруду в Елабужском районе Татарстана

Спасатели извлекли тело погибшего из пруда, оно находилось на пятиметровой глубине в 15 метрах от берега. В МЧС уточнили, что мужчина купался в не оборудованном для этой цели месте. Во время поисковых работ были задействованы 7 человек и 5 единиц техники.
Ранее «Татар-информ» сообщал о гибели девушки в Высокогорском районе Татарстана. Она утонула в озере, купаясь в необорудованном месте.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше