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Особняк Ропса на Петровской косе уничтожен пожаром

Днем 6 июля в Петроградском районе Петербурга произошел пожар в двухэтажном строении на Петровской косе, дом 9. Огонь охватил всю площадь здания, к ликвидации привлекались силы МЧС.

Источник: МЧС РФ

Сообщение о возгорании поступило в 14:09. Горело неэксплуатируемое строение размером 10 на 10 метров. На месте работали 20 человек личного состава и четыре единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало. Причины возгорания устанавливаются. После ликвидации открытого горения проводилась проливка и разбор завалов. Детали происшествия уточняются.

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