Особняк Ропса на Петровской косе уничтожен пожаром

Сообщение о возгорании поступило в 14:09. Горело неэксплуатируемое строение размером 10 на 10 метров. На месте работали 20 человек личного состава и четыре единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало. Причины возгорания устанавливаются. После ликвидации открытого горения проводилась проливка и разбор завалов. Детали происшествия уточняются.
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