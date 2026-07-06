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СК предъявил обвинение организатору сплава в Иркутской области

Следственный комитет предъявил обвинение 41-летнему предпринимателю, организовавшему сплав на рафтах по реке Иркут. В группе из 172 человек, включая детей-инвалидов, находились четырехлетний мальчик и двое взрослых, которые пропали без вести. Фигуранту предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Следственные органы СКР по Иркутской области предъявили обвинение 41-летнему индивидуальному предпринимателю, организовавшему туристический сплав, в ходе которого пропали три человека, включая малолетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Предпринимателю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По версии следствия, фигурант организовал сплав на рафтах по реке Иркут на участке от села Шаманка до села Введенщина в Шелеховском районе.

Согласно материалам дела, в группу туристов входили 172 человека, среди которых были дети-инвалиды. В результате инцидента на воде без вести пропали двое взрослых и четырехлетний мальчик.