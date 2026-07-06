СК предъявил обвинение организатору сплава в Иркутской области

Предпринимателю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По версии следствия, фигурант организовал сплав на рафтах по реке Иркут на участке от села Шаманка до села Введенщина в Шелеховском районе.