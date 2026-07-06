СК проверяет сообщения о насилии над школьницей в Волгограде

Речь идет об ученице 5-го класса, в отношении которой систематически совершались противоправные действия. В соцсетях мать девочки рассказывает о систематическом избиении ее дочери сверстниками и о других фактах, которые вызвали широкий общественный резонанс. Помимо избиений и оскорблений в отношении девочки были совершены насильственные действия.