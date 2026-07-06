СК проверяет сообщения о насилии над школьницей в Волгограде

В Волгограде следственные органы СК России проводят процессуальную проверку. Поводом стали сообщения в социальных медиа о происшествиях в одной из школ города.
Речь идет об ученице 5-го класса, в отношении которой систематически совершались противоправные действия. В соцсетях мать девочки рассказывает о систематическом избиении ее дочери сверстниками и о других фактах, которые вызвали широкий общественный резонанс. Помимо избиений и оскорблений в отношении девочки были совершены насильственные действия.
Следственные органы СК России по Волгоградской области устанавливают все обстоятельства произошедшего. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Волгоградской области Владимиру Семенову представить доклад о ходе процессуальной проверки и по доводам публикации.
Ход проверки находится на особом контроле руководства СК России.
Ранее сообщалось о группе подростков, которые кошмарят жителей Камышина.