Алексей Лихачев: ВСУ атаковали градирню строящегося энергоблока Курской АЭС-2

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил об ударе беспилотника по градирне строящегося второго энергоблока Курской атомной электростанции (АЭС-2). Инцидент произошел в ночь на 6 июля.
«В районе Курской станции был нанесен удар, предварительно беспилотником, он так идентифицируется, по градирне строящегося второго блока», — цитирует слова Лихачева агентство «Прайм».
По словам руководителя госкорпорации, в ту же ночь атаки с применением БПЛА также были зафиксированы в районах Ленинградской и Смоленской АЭС.
Как сообщал губернатор Александр Хинштейн, за сутки над Курской областью было сбито 80 БПЛА, один человек пострадал. В информации главы области сведения об ударе по площадке Курской АЭС-2 не упоминались.