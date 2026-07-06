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Алексей Лихачев: ВСУ атаковали градирню строящегося энергоблока Курской АЭС-2

Глава «Росатома» сообщил об атаке беспилотника на градирню второго энергоблока Курской АЭС-2. Инцидент произошел в ночь на 6 июля. Руководитель госкорпорации также отметил, что удары БПЛА были зафиксированы в районах Ленинградской и Смоленской АЭС. За сутки над Курской областью сбили 80 дронов, один человек пострадал.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил об ударе беспилотника по градирне строящегося второго энергоблока Курской атомной электростанции (АЭС-2). Инцидент произошел в ночь на 6 июля.

«В районе Курской станции был нанесен удар, предварительно беспилотником, он так идентифицируется, по градирне строящегося второго блока», — цитирует слова Лихачева агентство «Прайм».

По словам руководителя госкорпорации, в ту же ночь атаки с применением БПЛА также были зафиксированы в районах Ленинградской и Смоленской АЭС.

Как сообщал губернатор Александр Хинштейн, за сутки над Курской областью было сбито 80 БПЛА, один человек пострадал. В информации главы области сведения об ударе по площадке Курской АЭС-2 не упоминались.

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