Алексей Лихачев: ВСУ атаковали градирню строящегося энергоблока Курской АЭС-2

Глава «Росатома» сообщил об атаке беспилотника на градирню второго энергоблока Курской АЭС-2. Инцидент произошел в ночь на 6 июля. Руководитель госкорпорации также отметил, что удары БПЛА были зафиксированы в районах Ленинградской и Смоленской АЭС. За сутки над Курской областью сбили 80 дронов, один человек пострадал.