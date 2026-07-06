Два года условно: житель Сормовского района обнулил кредитку нижегородки через ее приложение

В Сормовском районном суде Нижнего Новгорода вынесен обвинительный приговор по делу о хищении средств с банковского счета пожилой женщины, сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области. Суд признал виновным молодого человека, которому пенсионерка доверила доступ к своему банковскому приложению для совершения безналичной покупки.
Воспользовавшись ситуацией после новогодних праздников, когда осужденный остро нуждался в деньгах, он обнаружил в приложении доступ к кредитной карте хозяйки с лимитом 73 тысячи рублей. Не имея разрешения на использование этих средств, злоумышленник несколькими переводами вывел всю сумму на свой личный счет в другом банке.
Суд квалифицировал действия молодого человека по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Приговор оказался относительно мягким: назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком также два года. Однако суд возложил на виновного строгую обязанность полностью возместить причиненный пенсионерке моральный и материальный ущерб.
Ранее сообщалось, что женщина из Нижнего Новгорода 30 раз оплатила чужой картой покупки.