Два года условно: житель Сормовского района обнулил кредитку нижегородки через ее приложение

Воспользовавшись ситуацией после новогодних праздников, когда осужденный остро нуждался в деньгах, он обнаружил в приложении доступ к кредитной карте хозяйки с лимитом 73 тысячи рублей. Не имея разрешения на использование этих средств, злоумышленник несколькими переводами вывел всю сумму на свой личный счет в другом банке.