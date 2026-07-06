Жителя Таганрога будут судить за покушение на двойное убийство

По данным СК, в марте 2026 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в своей квартире с двумя знакомыми 38 и 58 лет. В какой-то момент между мужчинами началась ссора. В итоге хозяин схватил нож и напал. Он решил, что один из гостей умер и прекратил расправу.