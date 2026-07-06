19-летняя нижегородская студентка умерла после внезапной болезни в Египте

Как сообщил главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов, несмотря на усилия медиков и надежду на благополучный исход, болезнь развивалась стремительно и не оставила шансов. Он также поблагодарил всех, кто откликнулся на просьбу о помощи и поддержал сбор средств на медицинскую эвакуацию Регины в Россию. К сожалению, воспользоваться этой возможностью девушка не успела.