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До 22 человек выросло число пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Токмаке

После атаки ВСУ на рынок в Токмаке число пострадавших выросло до 22, из них четверо в стабильно тяжелом состоянии. Десять пациентов находятся в стационаре с состоянием средней тяжести, восемь лечатся амбулаторно.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Количество пострадавших в результате атаки вооруженных сил Украины на рынок в городе Токмак Запорожской области 3 июля увеличилось до 22 человек. Состояние четверых пациентов медики оценивают как стабильно тяжелое. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона в своем канале в мессенджере MAX.

По данным ведомства, в настоящее время десять человек продолжают лечение в стационаре, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще восемь пострадавших получают необходимую помощь амбулаторно.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи организованы телемедицинские консультации со специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

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