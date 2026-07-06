До 22 человек выросло число пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Токмаке

Количество пострадавших в результате атаки вооруженных сил Украины на рынок в городе Токмак Запорожской области 3 июля увеличилось до 22 человек. Состояние четверых пациентов медики оценивают как стабильно тяжелое. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона в своем канале в мессенджере MAX.
По данным ведомства, в настоящее время десять человек продолжают лечение в стационаре, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Еще восемь пострадавших получают необходимую помощь амбулаторно.
Для оказания квалифицированной медицинской помощи организованы телемедицинские консультации со специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.