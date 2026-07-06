Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Омской области

На месте происшествия, как уточнил глава региона, задействованы оперативные службы. Хоценко обратился к жителям с просьбой не приближаться к фрагментам БПЛА и не вести фото- и видеосъемку.
«Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам», — говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.
Первоначально Виталий Хоценко информировал только об ударе дронов по северному промышленному узлу Омска. В этот же день городской аэропорт впервые приостановил свою деятельность из-за угрозы с воздуха. Количество сбитых над Омской областью беспилотников не раскрывается. Всего, по данным систем противовоздушной обороны, при попытке ВСУ атаковать объекты топливно-энергетического комплекса России было уничтожено 613 из 625 запущенных беспилотников.