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Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). По предварительным данным, жертв в результате удара нет, значительная часть дронов была уничтожена.

Источник: РИА "Новости"

На месте происшествия, как уточнил глава региона, задействованы оперативные службы. Хоценко обратился к жителям с просьбой не приближаться к фрагментам БПЛА и не вести фото- и видеосъемку.

«Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам», — говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.

Первоначально Виталий Хоценко информировал только об ударе дронов по северному промышленному узлу Омска. В этот же день городской аэропорт впервые приостановил свою деятельность из-за угрозы с воздуха. Количество сбитых над Омской областью беспилотников не раскрывается. Всего, по данным систем противовоздушной обороны, при попытке ВСУ атаковать объекты топливно-энергетического комплекса России было уничтожено 613 из 625 запущенных беспилотников.

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