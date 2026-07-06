В Минске мужчина украл деньги донора за сдачу крови, сам того не зная

Личность подозреваемого была оперативно установлена. Им оказался 43-летний житель Минска. Фигурант шел по переходу, заметил лежавший на полу чужой кошелек и забрал его себе. Похищенные деньги мужчина потратил на личные нужды. Заведено уголовное дело за кражу.