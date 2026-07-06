В Минске мужчина украл деньги донора за сдачу крови, сам того не зная. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В Партизанское РУВД обратился 27-летний житель Минска с заявлением о пропаже кошелька, внутри которого было 190 рублей. Деньги мужчина получил в качестве компенсации за сдачу крови.
Выходя из магазина в подземном переходе станции метро «Тракторный завод», минчанин случайно обронил кошелек. Самостоятельно он не смог его найти и обратился в милицию.
Личность подозреваемого была оперативно установлена. Им оказался 43-летний житель Минска. Фигурант шел по переходу, заметил лежавший на полу чужой кошелек и забрал его себе. Похищенные деньги мужчина потратил на личные нужды. Заведено уголовное дело за кражу.
Ранее в Минске пенсионерка получила уголовное дело после находки на остановке.
Тем временем в Минске пятиклассница отдала родительские $10 000 после пугающего звонка «сотового оператора».
А еще в Минске милиция задержала школьника, у которого провалился хитрый план мести.