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В Минске мужчина украл деньги донора за сдачу крови, сам того не зная

Милиция задержала минчанина из-за кошелька в переходе метро «Тракторный завод».

Источник: Комсомольская правда

В Минске мужчина украл деньги донора за сдачу крови, сам того не зная. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В Партизанское РУВД обратился 27-летний житель Минска с заявлением о пропаже кошелька, внутри которого было 190 рублей. Деньги мужчина получил в качестве компенсации за сдачу крови.

Выходя из магазина в подземном переходе станции метро «Тракторный завод», минчанин случайно обронил кошелек. Самостоятельно он не смог его найти и обратился в милицию.

Личность подозреваемого была оперативно установлена. Им оказался 43-летний житель Минска. Фигурант шел по переходу, заметил лежавший на полу чужой кошелек и забрал его себе. Похищенные деньги мужчина потратил на личные нужды. Заведено уголовное дело за кражу.

Ранее в Минске пенсионерка получила уголовное дело после находки на остановке.

Тем временем в Минске пятиклассница отдала родительские $10 000 после пугающего звонка «сотового оператора».

А еще в Минске милиция задержала школьника, у которого провалился хитрый план мести.