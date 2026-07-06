В Петербурге арестовали мать, напавшую с ножом на сына-подростка в ПВЗ

Суд Санкт-Петербурга заключил под стражу женщину, которая, по данным следствия, нанесла несколько ножевых ранений своему несовершеннолетнему сыну в пункте выдачи заказов. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.
Наталия Родина обвиняется в покушении на убийство, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По версии следствия, вечером 4 июля в ПВЗ на Северном проспекте она умышленно напала на сына 2011 года рождения.
Согласно материалам дела, женщина нанесла подростку не менее трех ударов заранее приобретенным ножом. В результате ребенок получил телесные повреждения, включая травматический шок, колото-резаную рану левой половины шеи, резаную рану левого надплечья, а также колото-резаную рану левой кисти с повреждением общей пальцевой артерии и лучевой ветви общего пальцевого нерва.