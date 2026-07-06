Почему 16 человек застряли в кабинах нижегородской канатной дороги

Поездка по нижегородской канатной дороге для туристов из Москвы и Иванова запомнится на всю жизнь. Из-за ураганного ветра переправу экстренно остановили, однако штатная ситуация быстро переросла в нештатную. Четыре кабины наехали друг на друга, а пассажиры застряли над Волгой между Нижним Новгородом и Бором. Специалисты следственного управления СК России по Нижегородской области тут же начал проверку по факту происшествия по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Контроль за ее ходом взяла на себя прокуратура.
В двух кабинках, которые на огромной высоте сильно раскачивало ветром, 5 июля оказались запертыми 16 человек, включая четверых детей. На помощь им прибыли спасатели МЧС. Альпинисты на тросах спустили на берег Волги всех пассажиров.
— Это было очень страшно, но мы все здесь. Хотим выразить слова признательности альпинистам, которые нас вытаскивали. Все сделали профессионально, — поделились эмоциями спасенные путешественники.
Сейчас переправа закрыта. Утром 6 июля в компании сообщили, что движение приостановили по техническим причинам, и попросили пассажиров пересесть на электрички и пригородные автобусы. Сроки действия проездных обещали продлить. Тем временем в местных группах в соцсетях появились кадры, как застрявшие на опоре кабины демонтируют и грузят на спецтехнику с помощью автокрана.
Как могло произойти столкновение, если дорога была остановлена? Эксперт органа по сертификации «Аттра-Тест» Александр Плесков считает, что делать выводы пока рано. Комментируя ситуацию «РГ», он отметил, что нужно точно установить причину случившегося. Однако отметил, что при штатной работе системы, если одна кабина останавливается, остальные должны остановиться автоматически, чтобы исключить их сближение и столкновение.
— Для этого в конструкции должны быть предусмотрены соответствующие механизмы безопасности, датчики или иные технические решения, — объясняет Плесков. — Каким образом это было реализовано на конкретном объекте и соответствовала ли работа оборудования проектным решениям, смогут определить только специалисты в ходе проверки. Все обстоятельства должны быть установлены по результатам технического расследования.
При штатной работе канатной дороги, если одна кабина останавливается, остальные должны остановиться автоматически.
Инцидент вновь поднял вопрос о регулировании отрасли. С 1 сентября 2026 года в РФ заработают новые правила обязательной сертификации канатных дорог. Однако нововведения коснутся только новых объектов, уточнили в компании «Кавказ-инжиниринг» — первом центре, который займется сертификацией канаток.
— К этим правилам действующие не имеют отношения. На сегодняшний день механизмов сертификации канатных дорог, находящихся в эксплуатации, нет, — поделился с «РГ» представитель компании.
Эксперт в области промышленной безопасности канатных дорог и фуникулеров, заместитель генерального директора ИТЦ «Центр профи» Сергей Аверин разъяснил, что действующие переправы подчиняются федеральным нормам и правилам Ростехнадзора. Именно на их базе разрабатываются госстандарты. У каждой дороги есть назначенный экспертизой промышленной безопасности срок службы. Как правило, он составляет 15−20 лет. До его окончания объект работает в заданных параметрах. А вот при последующих модернизациях заменяемые узлы должны будут строго соответствовать новым российским ГОСТам. Это особенно актуально сейчас, когда рынок переориентируется с ушедших европейских поставщиков на отечественные стандарты.
Аверин отметил, что причиной ЧП в Нижнем, вероятно, могла стать ошибка эксплуатации. Эксперт полагает, что при надвигающемся ураганном ветре дорогу нужно было закрыть заранее. Предположительно, некоторые механизмы сработали не так, как были должны.
При этом он подчеркнул: канатная дорога — один из самых безопасных видов транспорта.
— Несмотря на то, что четыре кабины собрались вместе, канат не сошел с опоры. То есть можно понять, насколько устойчиво он держится на роликах, — заметил Сергей Аверин.
Напомним, нижегородская канатная дорога открылась в 2012 году. Ее длина — 661 метр, перепад высот — 62 метра. Весной 2025-го переправа прошла масштабную модернизацию: вместо старых установили 56 новых китайских кабин. Однако сразу же после перезапуска начались проблемы: пассажиры жаловались на сильный шум, а один раз люди ехали с открытыми дверями. Правда, в АО «Нижегородские канатные дороги» заявили, что тогда пассажиры самовольно сели в кабинку с неисправными дверями.
Между тем.
Случай в Нижнем Новгороде далеко не первый, когда поездка по канатной дороге оборачивается для пассажиров неприятностями.
21 июня в Хакасии семь человек, среди которых оказалось двое детей, оказались заблокированы на канатной дороге горнолыжного комплекса «Черёмуховый лог». Это случилось из-за падения дерева во время грозы. К счастью, никто не пострадал, пассажиров эвакуировали спасатели.
31 января ЧП случилось в горнолыжном парке деревни Степаново в Дмитровском округе Подмосковья. Там на подъемнике застряли 50 человек. Здесь тоже обошлось без пострадавших.
А вот происшествие на канатной дороге на Эльбрусе 12 сентября 2025 года обернулось гибелью трех человек. Трагедия произошла из-за того, что канат сошел с механизма и оборвался. Еще девять человек получили травмы.
Еще один резонансный случай произошел 8 августа 2025-го. В Атажукинском парке Нальчика. Над озером оборвался трос канатной дороги. В креслах ехали 23 человека. Больше половины из них полетели вниз с высоты, травмы получили 12 человек, из которых шестеро оказались в больнице.
Подготовила Дина Непомнящая.