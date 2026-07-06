Почему 16 человек застряли в кабинах нижегородской канатной дороги

Поездка по нижегородской канатной дороге для туристов из Москвы и Иванова запомнится на всю жизнь. Из-за ураганного ветра переправу экстренно остановили, однако штатная ситуация быстро переросла в нештатную. Четыре кабины наехали друг на друга, а пассажиры застряли над Волгой между Нижним Новгородом и Бором. Специалисты следственного управления СК России по Нижегородской области тут же начал проверку по факту происшествия по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Контроль за ее ходом взяла на себя прокуратура.