Два человека две недели находятся в реанимации после атаки ВСУ на Воронеж

Два человека, пострадавшие при ракетной атаке ВСУ на Воронеж 22 июня, уже две недели находятся в реанимации. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в понедельник, 6 июля.
Также в больницах региона остаются ещё восемь человек. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Одиннадцать пациентов уже выписали из медучреждений.
Напомним, что при ракетной атаке ВСУ пострадали 68 человек. Госпитализация потребовалась 21 горожанину. Остальных пострадавших, включая двоих несовершеннолетних, направили на амбулаторное лечение. При атаке погибли шесть человек — пять женщин и мужчина. Все они находились в здании предприятия, которое получило наибольшие повреждения. Кроме того, пострадали десять многоквартирных и шесть частных домов, а также около ста автомобилей. Подробнее — в нашем материале.