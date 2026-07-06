Трое подростков застряли на надувном матрасе посреди реки в Уфе

К счастью, очевидцы вызвали помощь. Дежурившие неподалеку спасатели выехали на поиски детей. Девочек обнаружили на небольшом островке. Они оперативно подошли к ним на катере, подняли подростков на борт и благополучно доставили на берег. Медицинская помощь девочкам не потребовалась.