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Трое подростков застряли на надувном матрасе посреди реки в Уфе

В Калининском районе Уфы спасатели предотвратили несчастный случай с тремя подростками. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты города.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Инцидент произошел на улице Моторостроителей. Три 15-летние девочки устроили опасный заплыв: они легли на один надувной матрас и зашли в воду на сбросном канале.

Сильное течение канала подхватило матрас и вынесло его в открытую реку Уфу. В результате подростки оказались посреди реки.

К счастью, очевидцы вызвали помощь. Дежурившие неподалеку спасатели выехали на поиски детей. Девочек обнаружили на небольшом островке. Они оперативно подошли к ним на катере, подняли подростков на борт и благополучно доставили на берег. Медицинская помощь девочкам не потребовалась.