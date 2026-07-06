Трое подростков застряли на надувном матрасе посреди реки в Уфе

Инцидент произошел на улице Моторостроителей. Три 15-летние девочки устроили опасный заплыв: они легли на один надувной матрас и зашли в воду на сбросном канале.
Сильное течение канала подхватило матрас и вынесло его в открытую реку Уфу. В результате подростки оказались посреди реки.
К счастью, очевидцы вызвали помощь. Дежурившие неподалеку спасатели выехали на поиски детей. Девочек обнаружили на небольшом островке. Они оперативно подошли к ним на катере, подняли подростков на борт и благополучно доставили на берег. Медицинская помощь девочкам не потребовалась.