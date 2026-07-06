В Пермском крае многодетной матери отказали в досрочной пенсии

Сотрудники прокуратуры начали выяснять, что произошло. Оказалось, что Шиловой в феврале этого года исполнилось пятьдесят лет, и у нее есть пятеро детей, а также имеется необходимый трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Сама она еще лет тридцать назад приехала в Прикамье из Республики Крым. И Шилова, и все ее дети являются гражданами Российской Федерации. При этом двое старших родились еще в Крыму, входившем тогда в состав Украины. То есть за границей. И как оказалось, сейчас, при решении вопроса о назначении досрочной пенсии, именно это стало препятствием.