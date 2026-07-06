В Пермском крае многодетной матери отказали в досрочной пенсии

В прокуратуру города Оханска Пермского края обратилась местная жительница Ольга Шилова. Она пожаловалась на то, что соцфонд отказал ей в назначении досрочной пенсии по старости.
Сотрудники прокуратуры начали выяснять, что произошло. Оказалось, что Шиловой в феврале этого года исполнилось пятьдесят лет, и у нее есть пятеро детей, а также имеется необходимый трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Сама она еще лет тридцать назад приехала в Прикамье из Республики Крым. И Шилова, и все ее дети являются гражданами Российской Федерации. При этом двое старших родились еще в Крыму, входившем тогда в состав Украины. То есть за границей. И как оказалось, сейчас, при решении вопроса о назначении досрочной пенсии, именно это стало препятствием.
— В соцфонде Шиловой пояснили, что двое ее детей родились в Крыму еще до того, как он стал российским, — говорит прокурор Оханского района Иван Суетин. — При этом они обосновали свою позицию международными договорами, часть из которых в настоящее время уже потеряла свою актуальность. И в назначении досрочной пенсии на этом основании и было отказано.
В прокуратуре расценили это как грубейшее нарушение прав российской гражданки. Было решено обратиться в суд, чтобы восстановить справедливость. Перед началом процесса сотрудники надзорного ведомства изучили юридическую практику, касающуюся назначения досрочных пенсий. Но в Пермском крае подобного прецедента не отыскали.
Тем не менее, подготовив необходимые доказательства для обоснования своей позиции, прокурор Оханского района Иван Суетин вышел в суд с иском, где потребовал обязать соцфонд назначить Ольге Шиловой досрочную пенсию. Там приняли его сторону.
Сейчас соцфонд уже назначил жительнице Оханска досрочную пенсию по старости. Кроме того, ей обязаны выплатить деньги, неполученные ею вовремя, начиная с февраля этого года. Решение суда вступило в законную силу.
Кстати.
Ранее «РГ» писала о другой многодетной матери, которая столкнулась с подобной проблемой. Жительнице Павловского района Кубани Севиль Саенко отказали в назначении досрочной пенсии из-за того, что один из ее пятерых детей родился за границей. Добиваться справедливости также пришлось через суд с участием прокуратуры.