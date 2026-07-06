На Кубани во дворе жилого дома нашли немецкий реактивный снаряд времен войны

На Кубани во дворе жилого дома нашли немецкий реактивный снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Опасный предмет нашли жители Гулькевичского района. Снаряд обнаружили при проведении земляных работ во дворе частного дома в поселке Красносельском. О находке местные жители сразу сообщили в экстренные службы.
Прибывшие специалисты-взрывотехники, изучив предмет, определили 320-мм зажигательный реактивный снаряд немецкого производства. Группа разминирования ОМОН установила, что боеприпас не содержит взрывчатого вещества, поэтому не опасен для окружающих.
«После проведения всех необходимых мероприятий предмет был передан сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.