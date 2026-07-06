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Бывший доцент КубГУ в Тихорецке осуждена за 28 взяток от студентов

В Краснодарском крае завершилось судебное разбирательство в отношении бывшего преподавателя тихорецкого филиала Кубанского государственного университета. Тихорецкий городской суд вынес приговор женщине, которая признана виновной по 28 эпизодам получения взятки.

Следствием установлено, что с 2019 по 2022 год фигурантка, занимавшая должность доцента кафедры экономики и менеджмента, систематически получала от учащихся денежные средства. Суммы варьировались от 11 до 35 тысяч рублей — за эти деньги студентам выставлялись положительные оценки и зачеты без проведения какой-либо проверки знаний. Общая сумма незаконно полученных средств составила 575 тысяч рублей. Переводы осуществлялись на банковскую карту супруга осужденной, который, по данным следствия, не был осведомлен о противоправной деятельности жены.

В ходе заседания подсудимая полностью признала свою вину в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2,5 миллиона рублей. Кроме того, осужденной запрещено заниматься преподавательской деятельностью в любых образовательных учреждениях на протяжении пяти лет. Все деньги, полученные от студентов, были конфискованы и переданы в доход государства. Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.