Бывший доцент КубГУ в Тихорецке осуждена за 28 взяток от студентов

Следствием установлено, что с 2019 по 2022 год фигурантка, занимавшая должность доцента кафедры экономики и менеджмента, систематически получала от учащихся денежные средства. Суммы варьировались от 11 до 35 тысяч рублей — за эти деньги студентам выставлялись положительные оценки и зачеты без проведения какой-либо проверки знаний. Общая сумма незаконно полученных средств составила 575 тысяч рублей. Переводы осуществлялись на банковскую карту супруга осужденной, который, по данным следствия, не был осведомлен о противоправной деятельности жены.