Водитель на Audi насмерть сбил 6-летнюю девочку на дороге Могилев — Бобруйск

Днем 6 июля произошло смертельное ДТП на Могилевщине, сообщили в МВД Беларуси.
ДТП случилось около 16 часов на 26-м километре дороги Р-93 Могилев — Бобруйск. Правоохранители рассказали, что по предварительным данным, «38-летний водитель Audi совершил смертельный наезд на 6-летнюю девочку».
Уточняется, что ребенок двигался по проезжей части на велосипеде без сопровождения взрослых. Милиция призывает родителей контролировать детей и не оставлять малолетних без присмотра, особенно в потенциально опасных местах.
Ранее писали, что грузовик врезался в автобус с пассажирами рядом с кладбищем «Лесное» в Минске.
Прочитайте, что ГАИ объяснила, почему закрыт мост в самом центре Минска и как его объехать.
А еще в Минске милиция задержала школьника, у которого провалился хитрый план мести.