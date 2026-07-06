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Водитель на Audi насмерть сбил 6-летнюю девочку на дороге Могилев — Бобруйск

6-летняя девочка погибла в ДТП на Могилевщине.

Источник: Комсомольская правда

Днем 6 июля произошло смертельное ДТП на Могилевщине, сообщили в МВД Беларуси.

ДТП случилось около 16 часов на 26-м километре дороги Р-93 Могилев — Бобруйск. Правоохранители рассказали, что по предварительным данным, «38-летний водитель Audi совершил смертельный наезд на 6-летнюю девочку».

Уточняется, что ребенок двигался по проезжей части на велосипеде без сопровождения взрослых. Милиция призывает родителей контролировать детей и не оставлять малолетних без присмотра, особенно в потенциально опасных местах.

Ранее писали, что грузовик врезался в автобус с пассажирами рядом с кладбищем «Лесное» в Минске.

Прочитайте, что ГАИ объяснила, почему закрыт мост в самом центре Минска и как его объехать.

А еще в Минске милиция задержала школьника, у которого провалился хитрый план мести.