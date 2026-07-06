Угрожавший ружьем полицейским сельчанин предстанет перед судом в Воронежской области

Как установило следствие, поздним вечером 12 марта сотрудники ОМВД России по Таловскому району прибыли в село Синявка по вызову местной жительницы, сообщившей о семейном конфликте. Ее супруг, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, вел себя агрессивно. Увидев полицейских, мужчина вышел из дома и направил в их сторону охотничье ружье. Противоправные действия были пресечены на месте.