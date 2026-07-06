Ограничения и очереди. Что происходит с топливом в Пермском крае?

В Пермском крае после сообщений об ограничениях на некоторых автозаправочных станциях создали оперативный штаб по вопросам топливного обеспечения региона. Сейчас в Прикамье усилили мониторинг работы АЗС, ведут переговоры о дополнительных поставках топлива и проверяют информацию о возможном необоснованном росте цен. Подробнее о ситуации с топливом в Пермском крае — в материале сайта perm.aif.ru.
Обстановка в регионе остаётся стабильной.
Жители Пермского края сообщают в социальных сетях о возникших очередях на автозаправочных станциях региона. По словам очевидцев, на ряде АЗС введены ограничения на объем отпускаемого топлива. Кроме того, пользователи отмечают, что на некоторых заправках стоимость бензина выросла, а отдельные виды горючего временно отсутствуют в продаже.
Как рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, обстановка в регионе остаётся стабильной. Он уточнил, что на сегодняшний день все экстренные и коммунальные службы, критически важные предприятия и общественный транспорт обеспечены топливом.
«Особое внимание уделяем территориям, где фиксируем перебои с наличием бензина АИ-92 и АИ-95 на некоторых АЗС. Для минимизации этих последствий в рамках работы оперативного штаба принимаем ряд конкретных мер. Уже договорились с группой компаний “Газпром” о дополнительных поставках топлива. Параллельно ведём работу с Минэнерго России и Топливной биржей, чтобы ускорить транспортировку закупленных на этой площадке объёмов. С “Лукойлом” отлаживаем логистику поставок — важно ритмично снабжать жизненно важные сферы и постепенно выравнивать ситуацию», — объяснил Дмитрий Махонин.
Ежедневный мониторинг наличия топлива.
Руководители муниципалитетов на своём уровне решают вопросы обеспеченности топливом. Как сообщил 4 июля глава города Соликамска Александр Русанов, в первую очередь горючим обеспечиваются транспорт экстренных служб и автомобили, задействованные в обеспечении бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.
«Формируем поставки для нужд физлиц. Здесь на связи с поставщиками топлива. Сегодня вечером или завтра утром 92-й и 95-й бензин точечно появится на городских заправках», — рассказал Александр Русанов.
Дмитрий Махонин поручил главам всех территорий региона ежедневно контролировать наличие топлива на АЗС и отслеживать случаи необоснованного роста цен, оперативно реагируя на любые нарушения совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС).
Что делать, если изменилась цена на бензин или на АЗС отсутствует топливо?
Помимо контроля за обоснованностью цен на бензин и дизельное топливо, УФАС усилит проверку своевременного обеспечения горючим заправок, входящих в крупные розничные сети. Дмитрий Махонин сообщил, что ведомство в ежедневном режиме ведёт мониторинг информации об имеющихся запасах, объёмах поставок в регион, а также о фактической реализации бензина и дизеля на АЗС.
Для обращений граждан по вопросам изменения цен на бензин, отсутствия топлива и обеспечения им АЗС региона в Пермском УФАС России действует телефонная горячая линия. Связаться можно по телефонам: 8 (342) 235−12−83, 8 (342) 235−11−83.