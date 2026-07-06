Ограничения и очереди. Что происходит с топливом в Пермском крае?

«Особое внимание уделяем территориям, где фиксируем перебои с наличием бензина АИ-92 и АИ-95 на некоторых АЗС. Для минимизации этих последствий в рамках работы оперативного штаба принимаем ряд конкретных мер. Уже договорились с группой компаний “Газпром” о дополнительных поставках топлива. Параллельно ведём работу с Минэнерго России и Топливной биржей, чтобы ускорить транспортировку закупленных на этой площадке объёмов. С “Лукойлом” отлаживаем логистику поставок — важно ритмично снабжать жизненно важные сферы и постепенно выравнивать ситуацию», — объяснил Дмитрий Махонин.