Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил уголовное дело после гибели 2-летнего ребенка, выпавшего из окна под Воронежем

Трагедия произошла 6 июля в переулке Крупской в городе Семилуки.

Источник: Комсомольская правда

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 2-летнего мальчика, выпавшего из окна четвертого этажа многоквартирного дома в переулке Крупской города Семилуки. Оно квалифицировано по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Трагедия случилась 6 июля. От полученных при падении травм ребенок скончался на месте. Об этом рассказали в СУ СКР по Воронежской области.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Также допрашиваются свидетели и очевидцы, выполняется комплекс других следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.

В связи с очередным несчастным случаем следственное управление вновь обращается к родителям и всем, кто присматривает за детьми, с настоятельной просьбой: не оставлять малолетних без внимания даже на короткое время в комнатах с открытыми окнами и свободным доступом к балконам.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше