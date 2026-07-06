СК возбудил уголовное дело после гибели 2-летнего ребенка, выпавшего из окна под Воронежем

В связи с очередным несчастным случаем следственное управление вновь обращается к родителям и всем, кто присматривает за детьми, с настоятельной просьбой: не оставлять малолетних без внимания даже на короткое время в комнатах с открытыми окнами и свободным доступом к балконам.