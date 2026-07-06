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Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в новосибирском аэропорту Толмачево

Ограничения на прием и выпуск пассажирских самолетов были введены в аэропорту Новосибирска (Толмачево) — это необходимо для гарантии безопасности полетов. Ранее в Новосибирской области объявили беспилотную опасность. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск пассажирских самолетов были введены в аэропорту Новосибирска (Толмачево) — это необходимо для гарантии безопасности полетов. Ранее в Новосибирской области объявили беспилотную опасность. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — передает официальный Telegram-канал агентства.

Незадолго до этого ВСУ нанесли удар по крупнейшему в России Омскому нефтеперерабатывающему заводу. Губернатор Виталий Хоценко подтвердил, что город был атакован и нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 6 июля сбили 519 беспилотников ВСУ в небе над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской областями и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря.

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