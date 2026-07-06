Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в новосибирском аэропорту Толмачево

Ограничения на прием и выпуск пассажирских самолетов были введены в аэропорту Новосибирска (Толмачево) — это необходимо для гарантии безопасности полетов. Ранее в Новосибирской области объявили беспилотную опасность. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе Росавиации.