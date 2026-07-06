Пьяные скуфы избили девушку, которая заступилась за своего друга в Подмосковье

В Долгопрудном пьяные мужчины избили девушку, бросившуюся разнимать драку. У пострадавшей — перелом носа и трещины в черепе. Об этом сообщает «База».
Катя с другом прогуливалась ночью, они попросили у компании прохожих зажигалку. Четверо мужчин, которых молодые люди описали как «типичных скуфов лет сорока», сразу послали их матом. Друг попытался культурно успокоить компанию, но получил удар в лицо. Завязалась потасовка.
Катя бросилась разнимать дерущихся, после чего нападавшие переключились на неё. Девушку ударили по затылку, она упала на асфальт и потеряла сознание, пока её продолжали избивать ногами. Очнулась она уже в скорой помощи.
Врачи диагностировали у пострадавшей перелом носа, трещины в черепе и сильные отёки слуховой трубы. Кроме того, у девушки в носу стояли пластины после дорогостоящей операции — одна из них сломалась, другая сместилась. Сейчас Катя находится под наблюдением врачей в одной из московских больниц, впереди долгая реабилитация.