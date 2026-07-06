Пьяные скуфы избили девушку, которая заступилась за своего друга в Подмосковье

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом носа, трещины в черепе и сильные отёки слуховой трубы. Кроме того, у девушки в носу стояли пластины после дорогостоящей операции — одна из них сломалась, другая сместилась. Сейчас Катя находится под наблюдением врачей в одной из московских больниц, впереди долгая реабилитация.