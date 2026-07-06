СМИ: Пропавший с семьей в тайге Усольцев недавно заходил в соцсети и читал сообщения

— Я теперь уверен, что Сергей жив и даже не особо скрывается. Кто, кроме него, может заходить в его аккаунт? И его телефон. Родные говорят, что он давно принадлежит другому человеку, но это неправда. Я на этот номер звонил и писал со своей нынешней симки. Никто не отвечал и не читал сообщения. А тут написал со старой симки — того времени, когда общался с Усольцевым. И сообщение было прочитано, — рассказал собеседник издания.