СМИ: Пропавший с семьей в тайге Усольцев недавно заходил в соцсети и читал сообщения

Знакомый пропавшего в Красноярском крае вместе с семьей Сергея Усольцева рассказал, что недавно тот проявлял активность в социальных сетях. Мужчина по имени Валентин в беседе с Aif.ru сообщил, что решил проверить аккаунт Усольцева с помощью специализированного программного обеспечения, которое отслеживает активность пользователей.
Результаты проверки показали, что в учетную запись недавно осуществлялся вход. Валентин также рассказал, как попытался связаться с Усольцевым, используя старый номер телефона, который мог сохраниться в контактах пропавшего, — сообщения были помечены как прочитанные.
— Я теперь уверен, что Сергей жив и даже не особо скрывается. Кто, кроме него, может заходить в его аккаунт? И его телефон. Родные говорят, что он давно принадлежит другому человеку, но это неправда. Я на этот номер звонил и писал со своей нынешней симки. Никто не отвечал и не читал сообщения. А тут написал со старой симки — того времени, когда общался с Усольцевым. И сообщение было прочитано, — рассказал собеседник издания.
Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых — Сергей и Ирина вместе со своей дочерью Ариной — с собакой породы корги отправилась в поездку 27 сентября 2025 года на личном автомобиле Skoda. Первым пунктом их остановки стал поселок Мина. Специалисты, занимавшиеся расследованием исчезновения семьи, пошагово установили их дальнейший маршрут.
К обследованию местности привлекли свыше 1,5 тысячи человек. В ходе первичного осмотра транспортного средства семьи следователи не обнаружили туристического снаряжения. «Вечерняя Москва» рассказала, как шли поиски семьи Усольцевых и какие версии их исчезновения есть у следствия.