Женщина погибла, спасая сына из трубы во время наводнений в Теннесси

Снаружи ребёнок не обнаружил мать и понял, что она осталась внутри конструкции и не смогла выбраться вместе с ним. Позднее спасательные службы извлекли тело женщины из трубы. По данным властей, она стала пятой жертвой разрушительных наводнений в Кентукки и Теннесси. В регионе сохраняются предупреждения о новых ливнях и угрозе повторных подтоплений.