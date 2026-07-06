Евраев: Силы ПВО отразили крупнейшую атаку на Ярославский НПЗ

— Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага. Отмечу, что в регионе жителям предусмотрена компенсация за ущерб имуществу. С порядком оказания материальной помощи можно ознакомиться на портале Правительства региона. Получить консультацию также можно по телефону горячей линии 112, — отметил глава региона.