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Евраев: Силы ПВО отразили крупнейшую атаку на Ярославский НПЗ

Российские войска отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод, в ходе которой они сбили более 70 беспилотников. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Российские войска отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод, в ходе которой они сбили более 70 беспилотников. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

— Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага. Отмечу, что в регионе жителям предусмотрена компенсация за ущерб имуществу. С порядком оказания материальной помощи можно ознакомиться на портале Правительства региона. Получить консультацию также можно по телефону горячей линии 112, — отметил глава региона.

Евраев добавил, что профильные службы работают с пострадавшими в индивидуальном порядке, чтобы оказать помощь максимально оперативно, передает его канал в мессенджере МАКС.

Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что украинские дроны атаковали Омский НПЗ, и уточнил, что российские средства противовоздушной обороны смогли ликвидировать большинство вражеских беспилотников. По словам главы региона, в результате атаки никто не погиб и не пострадал.