Губернатор сообщил об атаке беспилотников на Ярославский НПЗ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью 70 беспилотников атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Удар удалось отразить, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале.
Господин Евраев поблагодарил всех, кто участвовал в уничтожении БПЛА. По его словам, профильные службы работают с пострадавшими в индивидуальном порядке. Также в регионе предусмотрена компенсация за ущерб имуществу, напомнил губернатор.
Сегодня утром Минобороны России сообщало об отражении массированной атаки дронов ВСУ на объекты топливно-энергетического комплекса. Российским силам ПВО удалось сбить 613 из 625 беспилотников. Удары, в частности, фиксировали в районе Омского НПЗ, а также Ленинградской, Смоленской и Курской атомных электростанций.