Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор сообщил об атаке беспилотников на Ярославский НПЗ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью 70 беспилотников атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Удар удалось отразить, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью 70 беспилотников атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Удар удалось отразить, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале.

Господин Евраев поблагодарил всех, кто участвовал в уничтожении БПЛА. По его словам, профильные службы работают с пострадавшими в индивидуальном порядке. Также в регионе предусмотрена компенсация за ущерб имуществу, напомнил губернатор.

Сегодня утром Минобороны России сообщало об отражении массированной атаки дронов ВСУ на объекты топливно-энергетического комплекса. Российским силам ПВО удалось сбить 613 из 625 беспилотников. Удары, в частности, фиксировали в районе Омского НПЗ, а также Ленинградской, Смоленской и Курской атомных электростанций.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше