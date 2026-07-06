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Евраев сообщил о крупнейшей атаке дронов ВСУ на Ярославский НПЗ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) с применением 70 беспилотных летательных аппаратов. Атака была отражена, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Было сбито более 70 беспилотников. Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага», — написал глава региона.

Как уточнил Евраев, профильные службы работают с пострадавшими в индивидуальном порядке. Губернатор также напомнил, что в регионе предусмотрена компенсация за ущерб имуществу.

Ранее, утром, в Минобороны России заявили об отражении массированной атаки дронов ВСУ на объекты топливно-энергетического комплекса. По данным ведомства, российские силы ПВО сбили 613 из 625 беспилотников. Удары фиксировались, в частности, в районе Омского НПЗ, а также Ленинградской, Смоленской и Курской атомных электростанций.

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