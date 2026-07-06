Евраев сообщил о крупнейшей атаке дронов ВСУ на Ярославский НПЗ

Ранее, утром, в Минобороны России заявили об отражении массированной атаки дронов ВСУ на объекты топливно-энергетического комплекса. По данным ведомства, российские силы ПВО сбили 613 из 625 беспилотников. Удары фиксировались, в частности, в районе Омского НПЗ, а также Ленинградской, Смоленской и Курской атомных электростанций.