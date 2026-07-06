Бреют и кормят солью: как переживают июльский зной экзотические питомцы ЦПКиО

— На данный момент все питомцы потомством обзавелись, — с улыбкой отмечает смотритель. — Но у нас новые обитатели: овцы и пони. Сейчас они на карантине в отдалённом вольере. Это обязательная мера, так как без карантина в инкубационный период животное может оказаться заразным. Наша команда соблюдает определенный период, а уже потом, убедившись в здоровье животных, выпускаем их к людям.