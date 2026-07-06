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Три легковушки столкнулись на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

Из одного автомобиля специалисты спасли мужчину.

Сегодня вечером, 6 июля, на проспекте Гагарина столкнулись три легковушки. Пострадавшим в ДТП оказали помощь спасатели, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные МЧС и сотрудники аварийно-спасательного отряда Нижегородской области.

Из одного автомобиля деблокировали мужчину, пострадавшего в аварии. Погибших нет.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 17 машин столкнулись под Нижним Новгородом.

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