Три легковушки столкнулись на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

Сегодня вечером, 6 июля, на проспекте Гагарина столкнулись три легковушки. Пострадавшим в ДТП оказали помощь спасатели, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сейчас на месте происшествия работают пожарные МЧС и сотрудники аварийно-спасательного отряда Нижегородской области.
Из одного автомобиля деблокировали мужчину, пострадавшего в аварии. Погибших нет.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 17 машин столкнулись под Нижним Новгородом.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше