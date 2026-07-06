Погибший при восхождении на Эльбрус альпинист был в составе группы из 10 человек

Альпинист, который погиб при восхождении на Эльбрус, находился в составе группы из 10 человек. По предварительной информации, мужчине стало плохо на высоте 5500 метров и он скончался. По факту случившегося правоохранители организовали проверку. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в СУ СК России по Кабардино-Балкарии.