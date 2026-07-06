Погибший при восхождении на Эльбрус альпинист был в составе группы из 10 человек

Альпинист, который погиб при восхождении на Эльбрус, находился в составе группы из 10 человек. По предварительной информации, мужчине стало плохо на высоте 5500 метров и он скончался. По факту случившегося правоохранители организовали проверку. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщили в СУ СК России по Кабардино-Балкарии.
— Следственными органами СК России по Кабардино-Балкарии проводится доследственная проверка по факту гибели альпиниста на горе Эльбрус. По предварительным данным, 6 июля мужчина совершал восхождение в составе группы из 10 человек. На высоте 5500 метров он почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался, — говорится в сообщении.
На текущий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Для установления причины смерти альпиниста они проведут судебно-медицинское исследование его тела, передает сайт ведомства.
О смерти альпиниста на Эльбруса стало известно днем 6 июля — он сорвался с высоты 5,1 километра при восхождении на гору.
1 июля специалистам удалось подтвердить личность мертвого альпиниста на Эвересте, прозванного Зелеными Ботинками. Тело 47-летнего индийца Дордже Морупа пролежало на горе 30 лет.