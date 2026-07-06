СК установит обстоятельства атаки ВСУ на автобус в Белгородской области

По данным органов исполнительной власти, инцидент произошёл на участке дороги Никольское — Таврово в Белгородском округе. Дрон, запущенный украинскими вооружёнными формированиями, нанёс удар по гражданскому автобусу. В результате пострадали шесть человек, среди них — двое детей.