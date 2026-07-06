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В Курганской области заявили о пролёте беспилотников ВСУ

В Курганской области впервые зафиксирован пролёт беспилотного летательного аппарата со стороны Челябинской области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Источник: Life.ru

Власти региона сообщили о фиксации пролёта беспилотника со стороны Челябинской области, подчеркнув, что ситуация полностью контролируется.

«Все профильные службы и ведомства работают. Соблюдайте рекомендации при сигнале “Беспилотная опасность”, сохраняйте спокойствие и ждите отмены сигнала», — говорится в сообщении правительства.

Ранее сообщалось, в Новосибирской области впервые был введён режим беспилотной опасности. Соответствующее предупреждение опубликовала Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уточнив, что угроза действует с 21:45 по местному времени (17:45 мск). В связи с этим жителей региона призвали не покидать свои дома, а также укрываться в помещениях без окон, имеющих капитальные стены.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.