В Курганской области заявили о пролёте беспилотников ВСУ

Ранее сообщалось, в Новосибирской области впервые был введён режим беспилотной опасности. Соответствующее предупреждение опубликовала Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уточнив, что угроза действует с 21:45 по местному времени (17:45 мск). В связи с этим жителей региона призвали не покидать свои дома, а также укрываться в помещениях без окон, имеющих капитальные стены.