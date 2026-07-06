В Курганской области заявили о пролёте беспилотников ВСУ

Власти региона сообщили о фиксации пролёта беспилотника со стороны Челябинской области, подчеркнув, что ситуация полностью контролируется.
«Все профильные службы и ведомства работают. Соблюдайте рекомендации при сигнале “Беспилотная опасность”, сохраняйте спокойствие и ждите отмены сигнала», — говорится в сообщении правительства.
Ранее сообщалось, в Новосибирской области впервые был введён режим беспилотной опасности. Соответствующее предупреждение опубликовала Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уточнив, что угроза действует с 21:45 по местному времени (17:45 мск). В связи с этим жителей региона призвали не покидать свои дома, а также укрываться в помещениях без окон, имеющих капитальные стены.
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