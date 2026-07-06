На Кубе произошел новый национальный блэкаут

Как отмечается, с начала 2026 года ситуация в карибской республике значительно ухудшилась вследствие односторонних мер, введенных Вашингтоном. В настоящее время положение в сфере энергообеспечения страны характеризуется как кризисное. Отключения электричества продолжаются по несколько дней без возобновления подачи.