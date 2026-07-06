Спасатели в Дагестане вызволили котёнка, просидевшего в вентиляции почти сутки

Ранее художник Никас Сафронов рассказал, как котёнок спас его в египетской пирамиде. Художник прилетел в Египет по приглашению Хосни Мубарака, но из-за срочного отъезда президента решил осмотреть пирамиду в одиночку. Водитель советовал дождаться проводника, но Сафронов спустился внутрь, свернул не в тот тоннель и заблудился. Без воды и надежды он услышал мяуканье и пошёл на звук. Котёнок вывел живописца к свету.