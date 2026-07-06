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Спасатели в Дагестане вызволили котёнка, просидевшего в вентиляции почти сутки

В посёлке Шамилькала Унцукульского района Дагестана развернулась трогательная спасательная операция. Местные жители почти сутки слышали жалобное мяуканье из вентиляционной шахты одного из домов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.

Источник: Life.ru

Операция по спасению котика. Видео © «МАКС» / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан.

Самостоятельные попытки вызволить хвостатого узника ни к чему не привели. Тогда на место выехала дежурная смена Унцукульского поисково-спасательного подразделения. Спасатели сначала пытались добраться до котёнка через крышу, но этот план не сработал.

Было принято решение заходить с другой стороны. Сотрудники МЧС спустились в подвал, применили специальный инструмент и проделали лаз прямо в трубе. С помощью подручных средств пушистого пленника наконец вытащили на свободу.

Сейчас с котёнком всё хорошо. Жильцы дома уже подыскивают ему заботливых хозяев.

Ранее художник Никас Сафронов рассказал, как котёнок спас его в египетской пирамиде. Художник прилетел в Египет по приглашению Хосни Мубарака, но из-за срочного отъезда президента решил осмотреть пирамиду в одиночку. Водитель советовал дождаться проводника, но Сафронов спустился внутрь, свернул не в тот тоннель и заблудился. Без воды и надежды он услышал мяуканье и пошёл на звук. Котёнок вывел живописца к свету.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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