Один человек погиб при артиллерийском обстреле в Васильевке Запорожской области

Вооруженные силы Украины с помощью артиллерии атаковали частный сектор в городе Васильевка Запорожской области. При ударе погиб местный житель, еще трое — пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
Господин Балицкий уточнил, что ранены мужчины 1960, 1976 и 1995 годов рождения. Женщина 1947 года рождения скончалась в больнице. Губернатор выразил соболезнования близким погибшей. Он добавил, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, при атаке серьезные разрушения получили частные домовладения в Васильевке.
В городе Молочанск Токмакского муниципального округа региона под удар БПЛА попал Многопрофильный колледж, сообщал ранее сегодня Евгений Балицкий. Обошлось без жертв. При атаке повреждены остекление и фасад учебного заведения.